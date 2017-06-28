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Большинство жителей Барнаула в условиях летней жары могут не соблюдать на работе правила дресс-кода, показал опрос, проведенный сайтом Зарплата.ру.

Так, 64% респондентов заявили, что строгих правил, предписывающих надевать строгие костюмы, в их компаниях нет, поэтому сотрудники активно придерживаются повседневного стиля одежды — casual.

18% работающих горожан и вовсе заявляют, что в их организациях вообще нет запретов на какую-либо одежду.

Менее везучими оказались 12% участников опроса — им приходится облачаться исключительно в строгие наряды.

Примечательно, что каждый девятый респондент хотя бы один раз выслушивал от начальства критику относительно своего внешнего вида. Кому-то доставалось за короткую юбку, глубокое декольте, обтягивающую одежду или даже яркий лак, а кому-то приходилось выслушивать нотации за шорты, сандалии, не самые удачные носки и бороды.

Впрочем, критика относительно внешнего вида в Барнауле является не только привилегией боссов, но и коллег. Так, 42% барнаульцев не любят, когда их коллеги приходят в мятой или грязной одежде.

Около трети респондентов не приветствуют откровенные наряды дам. 6% участников опроса вообще не интересуются внешним видом коллег.

Исследование проводилось с 20 по 26 июня. В нем приняли участие 896 горожан.