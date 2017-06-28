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Руководителя департамента промышленности Кемеровской области Сергея Карпунькина временно отстранили от занимаемой должности из-за драки с соседями.
Информацию о служебном расследовании распространила пресс-служба региональной администрации. "В федеральных СМИ прошла информация, что соседи Карпунькина по дачному участку обвиняют его в угрозах и нанесении телесных повреждений во время конфликта, произошедшего на бытовой почве", — сказано в официальном сообщении.
Поручение разобраться в этой ситуации дал лично губернатор Аман Тулеев.
"На время ее проведения Сергей Карпунькин отстранен от исполнения своих обязанностей. И. о. начальника департамента назначен Юрий Ударцев (начальник управления промышленности)", — добавляют в администрации региона.
В СМИ ранее появились данные, что претензии к чиновнику у его дачных соседей появились после того, как он со своими гостями громко слушал музыку. Затем конфликт перерос в потасовку, потерпевшие обратились в полицию с заявлением.
Комментарии
в элитных дачных поселках опасно драться с соседями....могут оказаться еще влиятельнее )))
Может и невлиятельный набросать нормально.