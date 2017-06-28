Пенсионерка бросила девять монет на удачу в двигатель самолета в Китае, из-за чего рейс был задержан, пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Известно, что на борту самолета было 150 человек. Пожилая женщина пришла к выводу, что во время полета ей не помешает немного удачи, и набросала в двигатель воздушного судна монеток.
Рейс летел из Шанхая в Гуанчжоу. Женщина не смогла сама идти к трапу, поэтому попросила инвалидную коляску. Сотрудники аэропорта задержали старушку, когда та вместе с членами своей семьи направлялась к лестнице самолета.
Комментарии
Надо же , оказывается можно попросить каляску и тебе ее предоставят, в Китае!!!
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