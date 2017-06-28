Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман ушел в декретный отпуск на три года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова депутата горсовета Новосибирска Натальи Пинус.
Как сообщается, Кехман взял декрет три месяца назад. Сейчас он находится в Ницце или в Сен-Тропе. Любопытно, что год назад гендиректор этого культурного учреждения был признан банкротом.
Есть информация, что театром сейчас руководит бывший специалист по кадрам в Новосибирском филиале пивоваренной компании "Балтика" Снежана Лобарь (Любарь).
Комментарии
Ужас!!! Забеременел бородатый...
Да, уж залетел, а вот кто за ним стоял во властной гусеничке...