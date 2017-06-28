Фото: vk.com/barneos22
Огромный провал в асфальте образовался на проспекте Калинина в Барнауле, сообщают очевидцы в социальных сетях.
"На перекрестке Сизова — Калинина провал в асфальте. И растет на глазах. В яме вода. Пока до проезжей части не добрался, но близко", — констатирует автор заметки в паблике Barnaul 22.
На фото с места событий видно, что яма, образовавшаяся из-за обрушения асфальта, наполнена водой.
Комментарии
Вот туда надо Бессарабку)))
28.06.2017 13:57
- гость -
Пусть из под воды контролирует)))
У нас теперь тоже есть Провал.
там же в прошлом году был! шо, опять? (с)
еще больше высоток около реки надо построить, пусть давит и подмывает грунт, город медленно будет уходить к воде.