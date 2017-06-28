В редакцию Amic.ru обратилась жительница Мамонтовского района. Ольга проживает в селе Буканка. Женщина жалуется, что в деревне регулярно отключают воду.

"У нас по две-три недели не бывает воды в домах. Водопровод в селе есть, а трубы гнилые все, ржавые. Постоянно отключают воду. У меня двое маленьких детей, мы постоянно сидим без воды. Жаловались, говорили об этом, даже президенту писала, а пока никакого результата нет", — рассказала порталу Amic.ru жительница села Ольга.

Чтобы пополнить запасы воды, жители села едут в райцентр. Он находится в 16 километрах от Буканки. В бутылки по четыре и десять литров из колонки люди наливают воду и возвращаются обратно.

Жители села говорят, что стирка превращается в испытание. Сложно приготовить обед, помыть посуду.

Для того чтобы в селе не было проблем с водопроводом, необходим ремонт сетей. По словам Ольги, его некому проводить.

"У нас работников как таковых нет. У нас нанимают в основном простых работяг, наших. Они ничего не понимают, их нанимают, копейку дают, чтобы они выпить могли. На центральной улице у нас трубы самые ржавые. Одну сторону меняют, а с другой стороны она начинает прорывать. Вчера опять у нас был прорыв. Сейчас не знаем, когда воду дадут. В Мамонтово мне сказали, что без воды не останетесь – и всё", – жалуется женщина.

Ольга говорит, что хотела самостоятельно провести воду к своему дому. Однако за работу у нее запросили 22 тысячи рублей. Для нее это огромные деньги.

"Трубы гнилые, ржавые и на трубы средств нет. У нас МУП в самой Буканке. Но денег нет. Даже предлагали нашим местным деревенским сложиться, чтобы хотя бы хоть как-то маленько МУП сделать. А мне сказали, что 22 тысячи надо, чтобы провести воду. А здесь всего лишь метра три до колодца, я согласилась. Я недавно в это село переехала. Но местные говорят, что эта проблема очень давно. Зимой люди оставались без воды тоже", — продолжает жительница села Буканка.

Жители пытаются решить проблему. Им говорят, что проводить воду должен сельский МУП.

"Специалисты в Буканке говорят, что могут откопать яму, а остальное должны делать мы. Искать рабочих, трубы и так далее. Мы уже даже президенту обращение писали, чтобы он нам помог. Ждем помощи! Невозможно жить без воды!" - жалуется Ольга.

Портал Amic.ru попытался взять комментарий у предприятия, которое отвечает за состояние сетей в Буканке. Также не получилось взять комментарий у администрации Буканского сельсовета. Портал Amic.ru будет следить за развитием событий.