Жители Алтайского края теперь имеют официальную возможность выразить желание быть похороненными рядом со своими родственниками. Поправки в закон были внесены на очередной сессии Алтайского краевого Заксобрания в четверг, 29 июня. Хотя это скорее технические поправки, ведь по возможности подхоранивали и раньше.

Так, теперь в краевом законе прописано, что каждый вправе выразить желание "быть погребенным рядом с теми или иными ранее умершими; быть подвергнутым кремации".

Ранее в законе было прописано, что каждый имеет право:

быть погребенным тем или иным способом, по тем или иным обычаям и традициям;

быть погребенным в определенном месте и в определенное время.

Иными словами, теперь жители региона официально имеют право быть похороненными рядом с родственниками. Но есть одно но, которое и раньше было в законе: подхоронить рядом с родственником могут только в том случае, если на данном участке есть место.

"В иных случаях возможность исполнения волеизъявления умершего о погребении в указанном им месте определяется специализированной службой по вопросам похоронного дела с учетом места смерти, заслуг умершего перед обществом и государством, а также установленных правил захоронения на данном кладбище", — сказано в законе.

Как пояснила председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко, изменения внесены из-за представления прокуратуры.

Кроме того, теперь по закону усыновители и усыновленные имеют право решать вопросы, связанные с похоронами, если умерший не высказал своих предпочтений.

Еще одно изменение закона касается места, где может быть организовано кладбище.

Раньше запрет был:

на территории первого и второго поясов зоны санитарной охраны источников водоснабжения, минерального источника, первой зоны округа санитарной охраны курортов;

в местах с выходами на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

на берегах озер и других водоемов, используемых населением;

со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных.

Теперь не разрешается устройство кладбищ, в том числе на территориях первой зоны округа санитарной (горно-санитарной) охраны курортов.

Из закона: в Алтайском крае гарантируется исполнение законного волеизъявления лица об отношении к его телу после смерти. Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти может выражаться в письменной форме или в устной форме в присутствии свидетелей и касаться пожеланий о согласии либо несогласии быть подвергнутым патологоанатомическому вскрытию (за исключением случаев, когда судебно-медицинское вскрытие проводится независимо от волеизъявления лица), на изъятие органов и (или) тканей из его тела после смерти.