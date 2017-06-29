Губернатор Алтайского края Александр Карлин ответит на вопросы жителей региона в среду, 5 июля, в 11 утра.
Присылайте нам ваши вопросы до 4 июля на электронную почту 2017@amitel.ru. Обязательно укажите ваши фамилию, имя, отчество и населенный пункт, в котором вы живете.
Видео, аудио и текстовые вопросы принимаются также в группе Службы Новостей FM-Продакшн в социальной сети "ВКонтакте".
Ответы на все вопросы будут опубликованы на Amic.ru.
Комментарии
Хо, лавры верховного программиста мешают спать.
Ответит он...как же((((
О чем его спрашивать-то? Так себе...не рыба, не мясо...
Флер на Павловском тракте в районе мастерских когда устранится?
Нужно чтобы все губернаторы такие конференции проводили, а Карлин молодец - ничего не скрывает, нужно чтобы как у путина - вошло в систему это. Конференции такие проливают свет на работы губернатора!
Всё по взрослому, прямая линия с карлиным, подготовленные вопросы и ответы,туристогорнозаводской кластер, Белокуриха, программа развития до 2030 года, охренительный экономический рост края
29.06.2017 12:15!!!ну как очем...как сам как че??как здоровье ..хорошо ли зарабатывает
Конструктивней граждане, хотите лучше жить, спрашивайте о проблемных вещах.
29.06.2017 12:39
- гость -
29.06.2017 12:15!!!ну как очем...как сам как че??как здоровье ..хорошо ли зарабатывает
Хорошо, судя по декларации, около 200 тыс в мес, в 10 раз больше средней по краю, налицо бурный экономический рост
А почему бы и не задать вопрос, нет ничего плохого, что губер у нас устраивает подобные конференции, наоборот сей диалог с властью очень уместен.
Можно до потери пульса ругать нынешнюю власть , мол такие и сякие,а можно пойти на конструктивный диалог и работать вместе на благо города, каждый сам решает , какой вариант выбрать.
29.06.2017 12:34
Илья
Нам не надо "свет проливать",мы по делам в крае всё увидим.Пока похвастаться нечем.
Губернатор у нас такой же живой человек, как и мы + за спрос никто палками-то не побьет, может и ряд проблем в ходе диалога, которые значимы для ряда граждан решаться. Главное не бояться и задавать вопросы, вопросы , которые касаются нашего родного города в котором мы живем.
29.06.2017 12:41
- гость -
Конструктивней граждане,...
Когда избавит нас от себя?
Эффективность любого бизнес проекта в первую очередь оценивается по откликам пользующихся этим проектом. Хорошо что власти стали прислушиваться к народу.
Боты из администрации, вы хоть методички меняйте.
Когда прекратит приглаживать реальность в отчетах для москвы?