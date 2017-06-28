Напомнить барнаульцам о вежливости просит жительница краевой столицы Татьяна. По ее словам, днем 28 июня в маршрутном автобусе № 80, госномер АР 182, произошел конфликт. Начался он с того, что кто-то из пассажиров рассыпал жимолость в салоне. Одна из бдительных женщин, которая только вошла в маршрутку, решила об этом проинформировать водителя.

"Она из лучших побуждений сообщила водителю, что на полу много ягоды и сейчас ее все растопчут. В ответ мужчина начал грубить. Он заявил, что пассажирке лучше "закрыть свой рот", так как сейчас он рулит и ему совсем не до ягоды.

Грубость и повышенный тон оскорбили пассажирку. Она заплакала. Я попыталась успокоить ее и всего лишь сказала, что у водителя нервная работа, поэтому он так отвечает.

И тут уже порция ненормативной лексики обрушилась на меня. Очень обидно, что у людей совершенно отсутствует воспитание, чувство такта. В конце концов, кто давал ему такое право так хамить пассажирам?!" — говорит читательница ИА "Амител" .

Татьяна уже написала заявление в полицию и готовится отстаивать свои права в суде.