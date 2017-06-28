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В ЛНР прокомментировали данные о пленении "военного из Алтайского края"

, ИА "Амител"
В самопровозглашенной республике подчеркивают, что пленных заставляют оговорить себя

Фото: youtube.com

Историю, связанную с пленением военнослужащих, среди которых, как заявляют на Украине, есть уроженец Алтайского края Виктор Агеев, прокомментировали в самопровозглашенной Луганской народной республике.

Как сообщает Луганский информационный центр, официальный представитель Минобороны ЛНР подполковник Андрей Марочко заявил, что украинские силовики, проникнув на территорию самопровозглашенной республики, захватили группу военнослужащих подразделения тыла, осуществлявших доставку личному составу продовольствия.

"В результате нападения двое военнослужащих были зверски убиты. Перед смертью они подверглись жестоким пыткам. Осмотр тел показал наличие у каждого более десяти ножевых ран. Четверо оставшихся в живых военнослужащих Народной милиции были похищены. По имеющейся у нас информации, сейчас они находятся в застенках СБУ. На них оказывается нечеловеческое психологическое и физическое давление", — подчеркивает Андрей Марочко.

По его словам, пленных заставляют оговорить себя и назваться военнослужащими из России. Кроме того, как подчеркивает представитель ЛНР, предпринимаются попытки давить на их ближайших родственников.

"Неустановленные лица звонят родным похищенных солдат по телефону и запугивают, заявляя, что их единственный шанс спасти своих близких – приехать на территорию Украины и публично подтвердить, что захваченные в плен бойцы являются кадровыми военнослужащими российской армии", — рассказал Андрей Марочко.

Он также добавил, что изначально с украинской стороной была договоренность об обмене пленными, но в итоге представители Киева отказались от этой идеи.

"Придавая огласке произошедший инцидент, мы призываем все заинтересованные организации обратить внимание на бесчеловечную провокацию, совершенную киевскими властями, и их очередную попытку обмануть своих зарубежных партнеров", — обратился представитель ЛНР к международным правозащитникам.

Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что под Луганском были взяты в плен якобы российские военнослужащие. В их числе, как указывали представители Киева, был 22-летний уроженец Алтайского края Виктор Агеев.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

28.06.2017 14:30
- гость -

Ох уж эти бредни террористов.

0  0
28.06.2017 14:33
- гость -

Если следовать логике СБУ, то 6 миллионов укрогастеров на территории России занимаются диверсионной деятельностью.

0  0
28.06.2017 14:39
- гость -

Было время когда Грачев отрекался от танкистов плененных в Грозном, "ведь не было такого никогда и вот опять"...

0  0
28.06.2017 14:41
Вася

Очередные спагетти. Вата схавает и будет дальше верить, что террористов из РФ нету в бомбассе

0  0
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