Депутат Госдумы России Геннадий Онищенко заявил, что в России нужно сократить время продажи алкоголя на три часа. Об этом пишет РИА "Новости".
Сейчас в некоторых регионах России спиртное можно купить с 8.00 до 23.00. Онищенко считает, что нужно на три часа сократить время продажи алкогольной продукции. Таким образом, магазины должны торговать алкоголем с 9.00 до 21.00.
Также Онищенко уверен, что для пива не нужно делать исключение, так как этот напиток иногда бывает крепче, чем вино. Тем более что пиво, по его мнению, подсаживает парней и девушек на алкоголь, после чего они начинают употреблять более крепкие спиртные напитки.
Отметим, что сейчас в Алтайском крае торговля алкогольными напитками запрещена с 21.00 до 9.00.
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