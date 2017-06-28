Среда, 28 Июнь, 14:38

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Депутаты Госдумы РФ снова предлагают отменить в России длинные новогодние каникулы. Как вы относитесь к этой инициативе?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,88
€ 65,96
Brent
$ 51,5
23°
Обь
300см -10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 15-летие FM-ПродакшнДорожный ремонт – 2017 Купальный сезон – 2017
Новости

Геннадий Онищенко предложил сократить время продажи алкоголя на три часа

, ИА "Амител"
Сейчас в некоторых регионах России алкоголь продают до 23.00

Фото: life24.ru

Депутат Госдумы России Геннадий Онищенко заявил, что в России нужно сократить время продажи алкоголя на три часа. Об этом пишет РИА "Новости".

Сейчас в некоторых регионах России спиртное можно купить с 8.00 до 23.00. Онищенко считает, что нужно на три часа сократить время продажи алкогольной продукции. Таким образом, магазины должны торговать алкоголем с 9.00 до 21.00.

Также Онищенко уверен, что для пива не нужно делать исключение, так как этот напиток иногда бывает крепче, чем вино. Тем более что пиво, по его мнению, подсаживает парней и девушек на алкоголь, после чего они начинают употреблять более крепкие спиртные напитки.

Отметим, что сейчас в Алтайском крае торговля алкогольными напитками запрещена с 21.00 до 9.00.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
14:33
Геннадий Онищенко предложил сократить время продажи алкоголя на три часа 0
14:22
В ЛНР прокомментировали данные о пленении "военного из Алтайского края" 2
14:13
Нет денег – нет воды. В Мамонтовском районе некому заменить ржавые трубы 0
14:12
"Закрой свой рот": читатель Amic.ru о грубости в общественном транспорте 2
14:04
Директор Новосибирского театра оперы и балета ушел в декрет, уехав в Ниццу 1
13:49
Фотоновости. Огромный провал возник на проспекте Калинина в Барнауле 5
13:37
Пенсионерка набросала "счастливых монет" в двигатель самолета в Китае 1
13:22
Влиятельный чиновник в Кузбассе отстранен от должности за драку с соседями 2
13:14
Большинству барнаульцев в жару не нужно соблюдать строгий дресс-код 0
13:05
Звание почетного гражданина может появиться в России 1
12:56
Фотоновости. Алтайский думец Бессарабов проверил ремонт дорог в Барнауле 33
12:49
"Стыдно, стыдно, стыдно" – Зюганов об игре России на Кубке конфедераций 5
12:32
История о найденной на автовокзале девочке "гуляет" в соцсетях на Алтае 2
12:28
Ледовую арену имени Черепанова временно закрыли в Барнауле 4
12:13
Количество пользователей Facebook достигло двух миллиардов 0
12:04
Более 50 остановок привели в порядок в Барнауле и пригороде 2
11:46
Минобороны Украины: пленный из Алтайского края дает показания. Видео 46
11:33
251 избирательный участок откроется на выборах 10 сентября в Барнауле 0
11:24
Мужчина в Москве впервые расплатился биткоинами в ресторане 0
11:15
Аграрный кластер создадут в регионе: итоги форума "День сибирского поля" 0
11:03
Очевидцы: КамАЗ протаранил легковые автомобили в Барнауле 3
11:00
Почему лучше покупать мясо в магазинах? 26
10:48
BBC: на Украине взяли в плен российского разведчика из Алтайского края 38
10:37
Дело о смертельном ДТП в центре Барнаула: водителю BMW X5 продлили арест 22
10:30
Сладкий подарок: как порадовать гостей на свадьбе? 0
10:25
Двое мужчин разбились на стройке в Москве, упав с 20-го этажа 2
10:14
Евгений Росс споет для жителей Алтайского края на Фестивале хорошей песни 1
10:10
Совместную акцию приготовили "Леруа Мерлен" и ЖК "Большая Медведица" 0
10:06
Алтайские полицейские нашли на трассе угнанный сгоревший автомобиль. Фото 1
10:00
Доступный спорт: СК "Темп" приглашает всех на "Час дворового футбола" 0
09:50
Фотоновости. Житель Алтайского края в промышленных масштабах выращивал мак 1
09:36
Что за популярная игрушка спиннер и почему дети сходят по ней с ума? 20
09:30
Топ-10 летних новинок подготовил магазин "Читай-город" 10
09:27
"Ночь в зоопарке" пройдет в Барнауле 30 июня 7
09:17
84-летняя пенсионерка бесследно исчезла в Алтайском крае 0
09:09
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Республике Алтай в ночь на 28 июня 1
08:50
Град диаметром пять сантиметров выпал в Краснодарском крае 0
08:32
Фотоновости. Барнаульцы жалуются на провал асфальта на улице Попова 2
08:14
Ночной пожар в Барнауле тушили 12 человек 1
07:45
Время уборки: показываем, как в Барнауле спецтехника чистит улицы 10
07:24
"Имидж – это не только костюм". 4 секрета привлекательности от имиджмейкера 64
07:03
Квартиру с элитной мебелью и видом на лес продают в Барнауле 11
06:44
Как изменятся тарифы на коммуналку в Алтайском крае с 1 июля? 73
06:23
Дожди, град и жара ожидаются в Алтайском крае 28 июня 0
06:01
Ни шагу назад: рост цен на бензин не останавливается в Алтайском крае 5
05:01
"Лучший медляк для выпускного": девушка поздравляет с окончанием школы 6
04:01
"Танцующий угонщик": мужчина после задержания устроил зажигательные танцы 6
03:01
Разработчики Telegram пообещали обход блокировки "в два клика" 3
02:01
Путин ответил на "жалобу" главы Удмуртии о попытках протестов в регионе 1
01:27
Школьника задержали за возложение цветов к зданию Минкомсвязи 4
00:15
Умер известный алтайский журналист Анатолий Егоров 3

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.