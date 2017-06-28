Восьмая серия нового "Твин Пикса"
27 июня вышла очередная серия нового сезона сериала "Твин Пикс". Что говорят поклонники? Они благодарят Дэвида Линча за бессонницу, паранойю и отмечают, что фильм становится все больше похож на ранние фильмы режиссера и все меньше — на первый "Твин Пикс".
дэвид А ЩАС Я ВАМ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПЯТИ МИНУТ БУДУ ПОКАЗЫВАТЬ ПЕРВЫЙ ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ линч— eeny meeny miny moe (@InnaHJ_) June 27, 2017
Последняя серия Твин Пикс уже совсем жесть какая-то. По-моему Линч там обкурился полностью и забыл, что он вообще-то сериал снимает— Nadezda Proklova (@alenorr) June 27, 2017
Showtime: Только пусть ответы будут. Расскажи, например, откуда Боб взялся.— Грустный патикиллер (@culture_crab) June 26, 2017
Линч: Не вопрос. pic.twitter.com/tRV4Gd1yH5
восьмой эпизод #ТвинПикс просто pic.twitter.com/lZK6WpGjUj— санни джун (@Ghost_of_Soul) June 26, 2017
хочу поблагодарить Дэвида Линча за приобретённые после восьмой серии паранойю, бессонницу и нервный тик.— ott a tenger (@meykongr) June 26, 2017
Коротко о восьмой серии нового Твин Пикса: в саундтреке есть Nine Inch Nails и Кшиштоф Пендерецкий. Это всё, что нужно знать.— Космический🚀мужик (@ngseer) June 26, 2017
Хочу спросить у Дэвида Линча, что ты творишь и доколе?!— Бертольд (@v_chistov) June 26, 2017
David Lynch is a god damn genius, that was one of the greatest hours of television I have ever seen.#TwinPeaks pic.twitter.com/8lZM59Ncnr— Jack Napier (@JNapier_) June 27, 2017
"Дэвид Линч — чертов гений, это была одна из лучших вещей, что я видел на ТВ"
#ЛешаПрав
В соцсетях набирает силу флешмоб #Лешаправ в поддержку сотрудника полиции (Алексея Г.), высказавшего свое мнение под фото ребят, которые "зиговали" на мемориале ВОВ в Беломорске. Он назвал подростков "моральными инвалидами, дегенератами и нерадивыми отпрысками".
После этого на работе в отношении полицейского начали служебную проверку и привлекли к дисциплинарной ответственности за оскорбление. Люди возмутились и запустили флешмоб, в котором приняли участие полицейские из других городов, рядовые граждане и звезды.
Друзья, если мы будем проходить мимо и закрывать глаза на такое, у нас не будет будущего! Я случайно вчера увидела статью, которую ниже публикую в комментариях 👇🏻 и хочу поддержать акцию #ЛешаПрав Страшно, что у нас такие мамы, вместо того чтобы воспитывать сына или объяснить своему отпрыску его поступок, тратит время чтобы писать заявления на человека, который назвал вещи своими именами! Очень хотелось бы узнать у учительницы, которая проводила экспертизу, когда произошла подмена понятий?! Что не поступок унизительный и оскорбительный по отношению к каждому в чью семью пришла война, а оценка поступка, слова, которые характеризуют данных представителей человечества. И ещё, почему в их действиях не рассмотрят состав преступления? В общем я очень надеюсь, за счёт широкого общественного резонанса, что справедливость восторжествует! P.S. Присоединяйтесь к акции, поддержим старшину!
#Лешаправ #Прав Дело в том, что некий старшина полиции Алексей Г. из города Беломорск имел неосторожность прокомментировать фото на котором четверо абалдуев стоят в вызывающих позах у памятника погибшим в Великой Отечественной войне. Чтобы быть точным один зигует стоят на памятнике, а второй показывает усы Гитлера. в последствии данный полицейский был наказан своим руководством, за то что к этим юношам в своём комментарии к данному фото применил такие эпитеты как #моральные инвалиды", "дегенераты" и "нерадивыми отпрыски". Причём самое интересное, что полицейского привлекли к дисциплинарной ответственности за эти "оскорбление" по жалобе матери одного из дурачков на фото. И самое смешное, что в действиях самих молодых людей состава преступления тоже не обнаружили.
Рассылка о потерянной девочке
В соцсетях появилось сообщение о том, что на городском вокзале найдена девочка, неравнодушных просят найти ее родителей. Только где их искать, если каждый раз упоминался вокзал разных городов: Барнаула, Бийска, Новосибирска...
Информация своего подтверждения в правоохранительных органах не нашла, но панику посеяла.
"Для чего эти фейки делают?", "А может, девочку клонировали и на всех автовокзалах страны оставили по клону, а вы сразу фейк", "Уже и в ватсапе! Задолбали!", "И не только РФ, в Казахстане в ватсап присылали эту же утку", — реагируют барнаульцы на это сообщение.
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