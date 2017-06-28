Восьмая серия нового "Твин Пикса"

27 июня вышла очередная серия нового сезона сериала "Твин Пикс". Что говорят поклонники? Они благодарят Дэвида Линча за бессонницу, паранойю и отмечают, что фильм становится все больше похож на ранние фильмы режиссера и все меньше — на первый "Твин Пикс".

дэвид А ЩАС Я ВАМ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПЯТИ МИНУТ БУДУ ПОКАЗЫВАТЬ ПЕРВЫЙ ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ линч — eeny meeny miny moe (@InnaHJ_) June 27, 2017

Последняя серия Твин Пикс уже совсем жесть какая-то. По-моему Линч там обкурился полностью и забыл, что он вообще-то сериал снимает — Nadezda Proklova (@alenorr) June 27, 2017

Showtime: Только пусть ответы будут. Расскажи, например, откуда Боб взялся.

Линч: Не вопрос. pic.twitter.com/tRV4Gd1yH5 — Грустный патикиллер (@culture_crab) June 26, 2017

хочу поблагодарить Дэвида Линча за приобретённые после восьмой серии паранойю, бессонницу и нервный тик. — ott a tenger (@meykongr) June 26, 2017

Коротко о восьмой серии нового Твин Пикса: в саундтреке есть Nine Inch Nails и Кшиштоф Пендерецкий. Это всё, что нужно знать. — Космический🚀мужик (@ngseer) June 26, 2017

Хочу спросить у Дэвида Линча, что ты творишь и доколе?! — Бертольд (@v_chistov) June 26, 2017

David Lynch is a god damn genius, that was one of the greatest hours of television I have ever seen.#TwinPeaks pic.twitter.com/8lZM59Ncnr — Jack Napier (@JNapier_) June 27, 2017

"Дэвид Линч — чертов гений, это была одна из лучших вещей, что я видел на ТВ"

#ЛешаПрав

В соцсетях набирает силу флешмоб #Лешаправ в поддержку сотрудника полиции (Алексея Г.), высказавшего свое мнение под фото ребят, которые "зиговали" на мемориале ВОВ в Беломорске. Он назвал подростков "моральными инвалидами, дегенератами и нерадивыми отпрысками".

После этого на работе в отношении полицейского начали служебную проверку и привлекли к дисциплинарной ответственности за оскорбление. Люди возмутились и запустили флешмоб, в котором приняли участие полицейские из других городов, рядовые граждане и звезды.

#ЛешаПрав ! Поддерживаю полицейского Алексея Геккина, которого родители зигующих уродов сейчас пытаются засудить за гневный комментарий под их зигами (см. https://www.spb.kp.ru/daily/26696.5/3720523/) A post shared by Илья Белоус (@iliabelous) on Jun 26, 2017 at 6:06am PDT

#лешаправ A post shared by ️️️ (@alenasergeevna_off_) on Jun 28, 2017 at 12:03am PDT

Не могу оставаться равнодушной. Нет зигующим подросткам!!! #лешаправ A post shared by Elena (@wwmouse) on Jun 27, 2017 at 9:42am PDT

#лешаправ A post shared by RoadHELP (@roadhelp.club) on Jun 26, 2017 at 10:50pm PDT

Рассылка о потерянной девочке

В соцсетях появилось сообщение о том, что на городском вокзале найдена девочка, неравнодушных просят найти ее родителей. Только где их искать, если каждый раз упоминался вокзал разных городов: Барнаула, Бийска, Новосибирска...

Информация своего подтверждения в правоохранительных органах не нашла, но панику посеяла.

"Для чего эти фейки делают?", "А может, девочку клонировали и на всех автовокзалах страны оставили по клону, а вы сразу фейк", "Уже и в ватсапе! Задолбали!", "И не только РФ, в Казахстане в ватсап присылали эту же утку", — реагируют барнаульцы на это сообщение.