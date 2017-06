Восьмая серия нового "Твин Пикса"

27 июня вышла очередная серия нового сезона сериала "Твин Пикс". Что говорят поклонники? Они благодарят Дэвида Линча за бессонницу, паранойю и отмечают, что фильм становится все больше похож на ранние фильмы режиссера и все меньше — на первый "Твин Пикс".

David Lynch is a god damn genius, that was one of the greatest hours of television I have ever seen.#TwinPeaks pic.twitter.com/8lZM59Ncnr