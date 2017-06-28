Представители Рособрнадзора не нашли нарушений во время сдачи ЕГЭ дочерью певца Дмитрия Маликова Стефанией. Об этом пишут "Вести. Ru".
Отметим, что ранее девушка опубликовала пост на своей странице в соцсети о том, что получила 91 балл за ЕГЭ по русскому языку. Тут же у комментаторов появилось множество версий о том, как ей удалось добиться таких высоких результатов.
Рособрнадзор изучил видеозаписи с пункта проведения ЕГЭ. И сама Стефания Маликова, и ее одноклассники прошли процедуру по всем правилам.
Стефания Маликова написала, что добилась такого результата исключительно потому, что занималась каждый день.
Поздравляю выпускников с самым прекрасным праздником юности! Ура! это только начало! Сегодня для нас открыт весь мир. Дальше — больше! А пока я радуюсь 91 баллу по русскому, хочу сказать всем злопыхателям, что сдавала все честно. (Могу выслать своё сочинение и тест тем особо "умным" людям, кто говорит, что все куплено). Я сдала на такой высокий балл только благодаря тому, что усердно готовилась и занималась каждый день. Никто ничего в моей семье не покупал и у меня нет гарантии, что я поступлю туда, куда хочу. Но! Я очень надеюсь, что все сложится и будет хорошо. Muah 💄💁 @aldocoppola_moscow
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