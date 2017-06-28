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Руководитель московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин задержан во время пикета у здания Совета Федерации после разговора с главой верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко, передает "Интерфакс".
Ссылаясь на данные пресс-службы "Яблока", издание отмечает, что Митрохин был задержан сразу же после короткого диалога со спикером Совфеда. По имеющейся информации, политики говорили о намерении "яблочника" стать мэром российской столицы и решить проблему расселения жителей Москвы.
На это Матвиенко отметила ему: "Не знаю, хватило бы у вас политической воли, чтобы пойти на такой крупный, мощный проект в интересах жителей Москвы".
Отметим, что 9 июня Митрохина уже задерживали во время пикета против реновации, который тогда проходил возле стен Государственной думы.
Комментарии
Несомненно проект в интересах жителей, вот только умалчивает девушка - кто заработает на этом десятки миллиардов в зеленой бумаге. Люди уже на старте - подрядчики определены, деньги поделены...
Неужели это существо реально думает что за него кто-то проголосует? Нет, зачем же, вышел на пикет, загремел в кутузку, получил свои 30 сребренников и ничего не нужно делать, ни за что отвечать.
30 сребряников от кого ?