Жительница Москвы обвиняется в убийстве своей знакомой сразу же после выхода из тюрьмы, сообщает РИА "Новости".
Известно, что ЧП случилось в квартире жилого дома на Ельнинской. Во время застолья между женщинами произошла ссора. Обвиняемая схватила нож и нанесла им два удара в грудь своей собутыльнице. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Ранее обвиняемая была судима за хранение наркотиков. Она вышла из тюрьмы только 26 июня. Женщина признала вину в убийстве. Ее вновь отправили под стражу.
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