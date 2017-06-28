Бывший уполномоченный по правам детей при президенте России Павел Астахов будет вести дело погибшего шестилетнего Алёши Шимко. Об этом пишет "Лайф".
Отметим, что семья ребенка сама обратилась в коллегию адвокатов Астахова. Делом их сына теперь займется сам Павел Астахов. Прежде всего, адвокаты намерены признать семью жертвой халатности и доказать, что мальчик не находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , в подмосковной Балашихе признали пьяным шестилетнего ребенка, которого 23 апреля насмерть сбила машина прямо во дворе дома. Виновницей ДТП стала 31-летняя Ольга Алисова. Позже было объявлено, что мальчик выпил минимум одну бутылку водки. Следствие с таким заключением экспертов согласилось и посчитало, что мальчик сам бросился под машину.
Отец ребенка Роман Шимко надеется, что будет заведено дополнительное уголовное дело по этой экспертизе, в результате которой в крови его погибшего сына нашли большую дозу алкоголя.
Комментарии
Вот и правильно!