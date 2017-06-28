15 клинических молокоотсосов доставили в Алтайский краевой перинатальный центр "ДАР" от Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины. Об этом сообщают в пресс-службе министерства здравоохранения по региону.
Новые молокоотсосы позволят сделать процесс сцеживания наиболее оптимальным и безопасным. В ведомстве подчеркивают, что это особенно важно для недоношенных детей и малышей с врожденными патологиями, находящихся отдельно от матерей по медицинским показаниям.
Мамы таких малышей смогут сохранить лактацию и обеспечить своему ребенку вскармливание грудным молоком. Также новое оборудование является средством профилактики лактостазов и проблемных ситуаций во время прикладывания новорожденного к груди.
Напомним, техническое открытие медучреждения состоялось в декабре прошлого года.
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Ни ногой в этот ДАР.