Фото: Сергей Меркулов/Amic.ru
Набережная Оби, которая станет одним из центральных объектов туристического кластера "Барнаул — горнозаводской город", постепенно приобретает законченный вид.
В настоящее время здесь активно работает спецтехника, занимающаяся выравниванием территории, укладкой щебня и асфальтированием площадок.
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Портал Amic.ru понаблюдал за тем, как грейдеры, бульдозеры, грузовики и катки, гудя своими моторами, преображают набережную, которая рискует стать одним из самых излюбленных мест барнаульцев.
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