Депутаты от партии "Справедливая Россия" вместе с главой фракции Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене национального роуминга. Об этом сообщает пресс-служба партии.
По словам Миронова, внутрироссийский роуминг – это "анахронизм". Политик напомнил, что он вводился под предлогом компенсационных мер сотовым компаниям, которые вынуждены были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи и несли из-за этого дополнительные издержки.
Однако сейчас такие соединения выполняются очень редко. В партии уверены, что отмена роуминга повысит доступность мобильной связи и сделает тарифы операторов более прозрачными.
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