Японская авиакомпания эконом-класса Vanila Air объяснила своему пассажиру у стойки регистрации, что она не может обслуживать людей с ограниченными возможностями. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщает издание, у мужчины парализованы ноги и он вынужден передвигаться с помощью инвалидной коляски. На стойке регистрации пассажиру объяснили, что у компании нет условий для обслуживания людей, которые не могут самостоятельно передвигаться.

"Тот, кто не может ходить, не может и сесть на борт самолета", — ответил представитель компании.

Сесть в самолет мужчине помог его друг. Но неприятности произошли по дороге назад. Персонал заявил инвалиду, что он не может подняться на борт с посторонней помощью и должен сделать это самостоятельно. В результате мужчина ползком преодолел 17 ступенек трапа.

В свою очередь, представитель авиакомпании принес извинения после того, как этот инцидент стал достоянием СМИ.



