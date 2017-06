Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром прервался и подозвал журналистку ирландской телерадиокомпании. Об этом пишет РИА "Новости".

Девушка на своей странице в Twitter сама опубликовала эту видеозапись. Сотрудница телерадиокомпании считает, что этот момент был "странным".

"У нас очень много вашей ирландской прессы, наблюдающей за этим (разговором)… А откуда вы? Давайте, подойдите сюда, подойдите. Откуда вы? У нас здесь столько красивых (представителей) ирландской прессы…. Катрина Пэрри — у нее очень милая улыбка, поэтому готов поспорить, что вы хорошо с ней обращаетесь", — сказал глава американского государства.



Video of the bizarre moment when President @realDonaldTrump called me over during his call with Taoiseach @campaignforLeo Varadkar. @rtenews pic.twitter.com/TMl2SFQaji