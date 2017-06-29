Дождливая погода не покинет Алтайский край в четверг, 29 июня. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, в этот день в отдельных районах возможны дожди, грозы, местами град.
Температура поднимется до +25...+30 градусов. Ветер в этот день будет северный, 4-9 метров в секунду с усилением до 15 метров.
В Барнауле 29 июня в конце дня возможен кратковременный дождь, гроза. Воздух прогреется до +27... +29 градусов. Ветер 4-9 метров в секунду, при грозе порывы до 12-17 метров.
Напомним, в Алтайском крае до 30 июня местами сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс горимости).
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