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Житель Заринска получил срок за попытку убийства друга на глазах у детей

, ИА "Амител"
ЧП случилось в одной из квартир в Заринске 6 января этого года

Фото: сосновый-бор24.рф

Житель Заринска получил пять лет колонии за причинение тяжкого вреда здоровью своему знакомому во время застолья, сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.

Известно, что инцидент произошел в январе этого года. Между подсудимым и потерпевшим произошел конфликт из-за жены последнего. Мужчина решил отомстить обидчику, схватил нож с кухонного стола и, не обращая внимания на присутствие маленьких детей, пять раз ранил его ножом. 

"Своими действиями подсудимый причинил следующие повреждения: колото-резаные раны на передней и боковых поверхностях грудной клетки, на передней стенке живота (со сквозным повреждением тонкой и слепой кишки)", — сказано в сообщении прокуратуры.

В результате житель Заринска получил пять лет лишения свободы в колонии строгого режима. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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