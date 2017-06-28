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Большие очереди образовались в отделениях почты в Барнауле из-за перехода некоторых из них на сокращенный рабочий день, сообщают "Вести.Алтай".
Так, горожанам иногда приходится стоять в очередях по несколько дней. Такая ситуация, в частности, возникла в 63-м отделении почтовой связи. Местные жители жалуются, что им не удается ни заплатить за коммуналку, ни купить проездной.
Сами работники почты заявляют, что отделение переведено на шестичасовой рабочий день из-за нехватки кадров. По "сокращенке" в Барнауле уже работают 19 из 55 отделений.
"Нам не могут объяснить, почему у нас сократили 1,5 ставки операторов, сортировщиков. Сортировщиков перевели сейчас в операторы. Вот я была сортировщиком, сейчас я – оператор, у нас увеличилось время обработки почты в два, в три раза", — рассказывает сотрудница отделения почты Тамара Чердынцева.
В региональном управлении Федеральной почтовой службы о проблеме знают. При этом главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Алтайского края Евгения Свободная подчеркивает, что сокращений и увольнений в организации не было.
"Вот сейчас такая ситуация, что данные вакансии существуют, они открыты. Может быть, в связи с тем, что летний период, спад на рынке труда. Перечень услуг, он не изменился, то есть у нас окна работают по универсальному принципу, клиент может прийти и получить тот же перечень услуг, который был до сокращенного режима работы", — заявляет она.
Однако пока гражданам от этого не легче — им остается стоять в очередях.
Комментарии
Везде сокращения.
Оптимизация в действии.
Директору Почты России на премию и отпускные копят.
Лямов 200-то надо выдать.
Трудился человек, устал, ЗАРАБОТАЛ!
Логично, когда у простого сотрудника почты зарплата 10 тысяч, а у главы почты 10 миллионов.
"не удается ни заплатить за коммуналку, ни купить проездной" вот из-за таких как раз и очереди, превратили почту в супермаркет какой-то, потому с основыми обязанностями и не справляется.
***Почто́вое отделе́ние, или отделе́ние почто́вой свя́зи — объект почтовой связи, осуществляющий приёмку, сортировку, отправку, обработку и доставку почты***