Фото: стоп-кадр youtube.com
На одной из самых оживленных магистралей Барнаула — проспекте Красноармейском — ведутся ремонтные работы.
Ремонт дороги идет даже ночью. Сейчас уже восстановлены колодцы, в скором времени закончатся работы на трамвайных переездах. Дорожники обещают, что ремонт проспекта Красноармейского в Барнауле закончится к 1 сентября.
На ремонт Красноармейского проспекта выделено порядка 160 миллионов рублей. Всего за два года на реализацию проекта "Безопасные дороги" в краевой столице планируют потратить более 2,5 миллиардов рублей.
Смотрим, как ведутся ремонтные работы.
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