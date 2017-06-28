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Группу мошенников, похищавших взятые в аренду автомобили, осудили в Алтайском крае, сообщили в региональной прокуратуре.
В надзорном ведомстве уточняют, что четверо обвиняемых в 2015 году совершили целую серию хищений автомобилей. Злоумышленники по объявлениям подыскивали интересующие их машины и заключали с собственниками договоры об их временном использовании.
После этого мошенники перегоняли автомобили в Новосибирскую область и Казахстан.
Жертвами преступлений оказались шесть человек. Сумма ущерба составила около пяти миллионов рублей.
Трое злоумышленников получили реальные сроки, а один обвиняемый отделался условным наказанием.
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