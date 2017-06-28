Минобороны России в среду, 28 июня, опровергло информацию, распространенную BBC, о захвате украинскими силовиками российского военного Виктора Агеева в ЛНР. Об этом пишет РИА "Новости".
В ведомстве уточняют, что уроженец Алтайского края Виктор Агеев никогда не служил по контракту в Вооруженных силах России. В Минобороны подчеркивают, что в мае прошлого года он уволился из ВС РФ и на службу по контракту не поступал.
"Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Согласно учетным данным Минобороны России, Агеев проходил срочную службу в ВС РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту является вымыслом украинских пропагандистов", — сказано в сообщении Минобороны.
Однако где сейчас находится Виктор Агеев – неизвестно.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , СМИ со ссылкой на BBC сообщили, что 24 июня в Луганской области произошло столкновение бойцов 93-й отдельной механизированной бригады ВС Украины и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Во время столкновения был убит российский офицер, еще четверо служащих попали в плен. Среди них 22-летний Виктор Агеев.
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