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Компании "Роснефть" и "Башнефть" устраняют проблемы, возникшие после произведенной на их серверы кибератаки, передает РИА "Новости".
Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что действия хакеров не отразились на производственной деятельности компании-гиганта. "Что касается офисных подразделений — преодолеваем, восстанавливаем. Все под контролем… Пострадала внутренняя сеть, которая сейчас восстанавливается", — отметил Леонтьев.
Также он подчеркнул, что в данный момент еще рано говорить о том, какие убытки понесла компания.
Накануне "Роснефть" сообщила, что серверы компании подверглись мощной атаке со стороны неустановленных хакеров. При этом очередное заражение вирусом-вымогателем произошло не только в России.
Чтобы избежать тяжелых последствий атаки, "Роснефти" и "Башнефти" пришлось перейти на резервную систему управления, а сайты обеих компаний были отключены.
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