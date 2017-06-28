Автомобиль МЧС влетел во внедорожник в Новоалтайске

В Новоалтайске на пересечении ул. Анатолия и Магистральная машина МЧС, ехавшая со звуковым сигналом по второстепенной на красный, влетела во внедорожник, ехавший по главной на зеленый, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
В комментариях под сообщением возник спор, должен ли автомобиль МЧС, несмотря на "маячки" и сигнал, убедиться в безопасности своего движения или же ему разрешено идти на таран. Сделают ли виновным владельца внедорожника, который не пропустил по каким-то причинам ведомственный автомобиль?
Комментарии
Все зависит от того кто был за рулем внедорожника, если там ехал какой нибудь высокопоставленный чиновник, полицейский или работник прокуратуры, то виноваты будут стопудово МЧС,