Поклонники Дианы Шурыгиной принялись травить шоумена Дмитрия Торина в социальных сетях и объявили на него охоту после того, как он довел до истерики кумира некоторых несовершеннолетних. Об этом сообщает LIFE.
Фанаты Шурыгиной засыпали Торина угрозами, обещая расправиться с ним и его сестрами за то, что тот заказал у Дианы кофе с коньячком "на донышке". Девушка перебралась в Москву и работает бариста в одном из столичных ТЦ.
В разговоре с Super Торин заявил, что никогда не мог себе представить, что его объявят в розыск с целью избить фанаты Шурыгиной. "Многие интернет-пользователи угрожают расправиться со мной и моими близкими. После одного случая, когда меня избили тортом, я понял, что в Москве фанаты готовы на все, чтобы защитить объект своего вожделения. Страшно жить так", — заявил мужчина.
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