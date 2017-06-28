Усманов объявил конкурс стартапов с призами по миллиону рублей

Бизнесмен Алишер Усманов объявил о завершении конкурса на создание мемов, роликов и карикатур на тему его видеообращений к оппозиционеру Алексею Навальному и начале нового конкурса — конкурса стартапов, пишет РИА "Новости".
"Мне кажется, нам удалось вдоволь повеселиться… По моей просьбе команда поддержки конкурса переформатирует сообщество и будет использовать группу как площадку для новых инициатив. Например, прямо сейчас я хотел бы продолжить поддерживать таланты на просторах сети, поэтому я объявляю конкурс стартапов", — сообщается на странице Усманова "ВКонтакте".
Участвовать в конкурсе могут все желающие.
"Лучшие по итогам месяца безвозмездно получат миллион рублей. Команда самого примечательного проекта по итогам года получит приглашение на обсуждение возможности инвестиций", — заявил бизнесмен.
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