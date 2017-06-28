"Веселый молочник" передал видео-привет из больницы в Барнауле

Фермер Джастас Уолкер, ставший звездой YouTube и получивший прозвище "Веселый молочник", передает всем привет из Краевой клинической больницы в Барнауле, куда он попал после заболевания энцефалитом. Привет всем он передал со своей страницы "ВКонтакте".

"Всем привет. Нахожусь в Барнауле в Краевой больнице, неврологическое отделение. В конце мая укусило меня несколько клещей, нацеплял их пока на своем коне скакал по лесу. Всех выдернул, выкинул и пошел дальше. Через какое-то время начали появляться симптомы", — рассказывает Джастас.

После того, как анализы подтвердили клещевой энцефалит его "определили в Краевую больницу и колют всем, чем нужно". Также он попросил всех помолиться за его здоровье, если не сложно.

Ранее на странице его жена написала, что на ферме Джастас появится после 11 июля. Теперь же он сам пообещал, что 12 числа "железно будет на месте".

Известность Джастас получил в 2014 году, когда со смехом рассказал о "нашем итальянском" сыре, которого не будет. В то время фермер развивал свое хозяйство в Красноярском крае. Именно тогда он получил прозвище "Веселый молочник".

В прошлом году стало известно, что Джастас переезжает в Алтайский край в Солонешенский район.