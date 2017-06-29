Фото: Sevastopol.gov.ru
Стоимость природного газа для жителей Алтайского края с 1 июля увеличится вместе с другими тарифами ЖКХ – розничные цены на "голубое топливо" были установлены буквально накануне.
Решение "Об утверждении розничных цен на природный газ, реализуемый населению Алтайского края", датированное 28 июня текущего года, опубликовано на официальном портале правовой информации.
Ситуацию с удорожанием этого ресурса уже прокомментировали в управлении по государственному регулированию цен и тарифов.
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"Согласно проекту решения управления по тарифам, розничная цена на природный газ для населения Алтайского края (за исключением природного газа, поступающего по газопроводу "Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск" (участок 87 км – г. Горно-Алтайск) с 1 июля текущего года составит 6062,31 руб.коп./1000 м3 (до 1 июля – 5833,06 руб.коп./1000 м3). Изменение цены на данный вид услуги на 3,9%, как и определено сценарными условиями на 2017 год", — заявляют в ведомстве.
Что касается розничной цены на природный газ, поступающий по газопроводу "Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск", то она с 1 июля составит 7137,90 руб.коп./1000 м3. Пока еще тариф составляет 6965, 15 руб.коп./1000 м3). В данном случае цена изменится на 2,5%.
Комментарии
Газифицируйтесь, газ - самоё дешёвое топливо.
Главное посадить на иглу, а потом уже не соскочишь.