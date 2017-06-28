Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1" заявила, что страна решила ответить на инцидент с высылкой своих дипломатов из США и готовится ввести ответные санкции.

В чем именно будут заключаться эти ответные меры, она уточнять не стала. По ее словам, этот вопрос решается не в стенах министерства.

"Ответные меры готовятся. Это, как вы понимаете, не будет решаться только в Министерстве иностранных дел", — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что ответ России "будет иметь очень солидную базу проработки". "Они это прекрасно знают, мы им это неоднократно говорили", — отметила дипломат.

В конце 2016 года сообщалось, что прежняя администрация США, возглавляемая президентом Бараком Обамой, ввела новые санкции в отношении РФ, объявив персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и Генерального консульства в Сан-Франциско, закрыв две российские дипломатические дачи — в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. В российском МИД охарактеризовали этот шаг как месть за провал политики США на Ближнем Востоке.

Президент России Владимир Путин тогда решил не давать симметричный ответ, а вместо этого пригласил американских дипломатов вместе с детьми на кремлевскую елку.