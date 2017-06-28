Росавтодор обещает через два года привести в порядок 85% дорог

Замруководителя Росавтодора Игорь Астахов на совещании в Саратове заявил, что около 85% автомобильных дорог России к началу 2019 года будет приведено в нормативное состояние, сообщает LIFE.
Астахов полагает, что уже сейчас дороги в стране на "достаточно неплохом уровне". По его словам, нормативам соответствует 71% федеральных трасс.
"К концу 2017 года эта планка, по нашим планам, должна подняться до 78%, и к концу 2018 года… мы должны достичь показателя в 85% соответствия сети", — сказал Астахов.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обещал, что 85% дорог в стране должны быть приведены в нормальное состояние к 2020 году.
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