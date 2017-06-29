РЖД первой из госкорпораций согласилась трудоустраивать граждан, осужденных к принудительным работам, пишут "Ведомости" со ссылкой на Евгения Лукьянца — начальника управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, ФСИН.
"По поручению Министерства юстиции мы сейчас активно прорабатываем вопросы по привлечению госкомпаний и госкорпораций к трудоустройству на своих объектах осужденных к принудительным работам. На сегодняшний день изъявила желание только РЖД", — сообщил Лукьянец.
Он отметил, что у ФСИН уже есть предварительные соглашения с рядом предприятий, индивидуальных предпринимателей и госструктур.
"Мы выбирали именно такие места, где присутствует дефицит рабочих кадров. Поэтому на данный момент проблем с трудоустройством не возникает", — отметил он.
По его словам, в соседних регионах Москвы и Подмосковья исправительные центры или участки для принудительных работ должны открыться в 2017-2018 гг.
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