В Томске молодой отец закрыл своего 11-месячного сына в салоне автомобиля, которого обнаружили и спасли случайные прохожие. Историей заинтересовались правоохранительные органы и возбудили уголовное дело, сообщает управление Следственного комитета России по Томской области.
Чтобы спасти малыша и привлечь внимание родителей, прохожие долгое время стучали по кузову и колесам иномарки. Однако сигнализация сработала только тогда, когда монтировкой выбили заднее стекло "лексуса".
По словам очевидцев, в салоне даже не было специального кресла для перевозки детей. Младенца отнесли в ближайшую аптеку, где напоили водой.
Отмечается, что, когда появился разъяренный 34-летний отец ребенка, его интересовало только выбитое стекло. Он забрал сына и, небрежно кинув его на переднее сиденье, уехал.
Очевидцы написали заявление в полицию.
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