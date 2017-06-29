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Трехбалльные пробки ждут жителей Барнаула утром 29 июня

, ИА "Амител"
При этом на дороге произошла одна авария

Фото: avtoindent.ru

Утро четверга, 29 июня, началось в Барнауле практически без пробок. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторы оцениваются всего лишь в три балла.

Пробки образовались на проспекте Строителей (перед Красноармейским проспектом), на Ленинском проспекте (в районе пересечения с улицей Матросова) и проспекте Красноармейском, а также на перекрестке улица Попова — Павловский тракт и небольшом отрезке Власихинской улицы. Скорость движения авто на данных участках составляет 10 километров в час.

При этом на карте отмечено одно ДТП, произошедшее на пересечении проспектов Космонавтов и Калинина. 

Кроме этого, есть информация о дорожных работах на улице Северо-Западной и временном ограничении движения на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской.


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