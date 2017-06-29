Фото: avtoindent.ru
Утро четверга, 29 июня, началось в Барнауле практически без пробок. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторы оцениваются всего лишь в три балла.
Пробки образовались на проспекте Строителей (перед Красноармейским проспектом), на Ленинском проспекте (в районе пересечения с улицей Матросова) и проспекте Красноармейском, а также на перекрестке улица Попова — Павловский тракт и небольшом отрезке Власихинской улицы. Скорость движения авто на данных участках составляет 10 километров в час.
При этом на карте отмечено одно ДТП, произошедшее на пересечении проспектов Космонавтов и Калинина.
Кроме этого, есть информация о дорожных работах на улице Северо-Западной и временном ограничении движения на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской.
Комментарии