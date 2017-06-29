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Новости

Коршун свил гнездо в центре Новосибирска – СМИ

, ИА "Амител"
Гнездо находится в парке "Городское начало", недалеко от памятника Александру III

Фото: bayanay.info

Орнитологи обнаружили гнездо коршуна в центре Новосибирска. Об этом сообщает портал "Новосибирские новости". 

Специалисты уточняют, что оно находится в парке "Городское начало", рядом с памятником императору Александру III. Подчеркивается, что данный случай является неординарным, поскольку последний раз подобное наблюдали много лет назад. Тогда птицы вили гнездо рядом с Коммунальным мостом, но их жилище разрушили неизвестные.

Орнитологов удивило то, что жилое гнездо птиц оказалось размещено рядом с трассой. Отмечается, что привычный ареал обитания коршунов — на окраине города, рядом со свалками.

Портал отмечает, что, предположительно, в данном случае сыграла роль близость к реке, ведь коршуны являются отличными рыболовами. Местные рыбаки говорят, что птицы рыбачат по утрам и подворовывают рыбу.

Новосибирцы уже начали ходить к памятнику Александру III, чтобы посмотреть на гнездо, "украшенное" пакетами и мусором.

Уточняется, что понаблюдать за птичьим жильем можно будет еще около недели, после чего коршуны улетят. Птенцы уже сменили пух на оперение и готовятся к первым полетам. Горожан просят быть осторожными, поскольку птицы могут агрессивно защищать своих птенцов. 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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