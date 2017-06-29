Фото: sportsfannews.com
Группа неизвестных вечером в среду, 28 июня, совершила попытку прорваться на машине на территорию резиденции бразильского президента Мишела Темера. Инцидент произошел в столице страны Бразилиа, пишет РИА "Новости" со ссылкой на портал Globo.
Отмечается, что автомобиль протаранил ограду дворца Алворада. После этого охранники открыли по нему огонь. На земле также обнаружены брошенные патроны. В полиции сообщили, что в результате произошедшего был задержан один человек — водитель машины.
Сейчас территория резиденции главы Бразилии оцеплена усиленными нарядами полиции. Подчеркивается, что самого Темера во время нападения в резиденции не было.
ТАСС напоминает, что политик еще 2 марта решил отказаться от проживания во дворце Алворада. Тогда СМИ писали, что Темера считает особняк "слишком большим" и "не похожим на домашний очаг".
Комментарии
этот Темер Дилму свергнул, на брехливом поводе, думал его эта участь избежит,
а земля то круглая.