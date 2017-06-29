Фото: Александра Черданцева/Amic.ru
Пикет у стен Алтайского краевого Заксобрания провел в четверг, 29 июня, рубцовчанин Владимир Карачев, требуя обратить внимание на проблему подтопления домов в его городе грунтовыми водами.
Как рассказал порталу Amic.ru сам протестующий, если этому вопросу не уделить должного внимания, то третий по величине город Алтайского края превратится в болото.
По словам рубцовчанина, в данный момент в городе вода стоит в подполе примерно в трех тысячах частных домов. "Проблема возникла не сегодня. Нас топит уже четыре года, и каждый раз вода поднимается все выше", — заявляет Владимир Карачев, который, как он сам отмечает, представляет инициативную группу.
Протестующий также указывает на то, что жильцам, чьи дома были подтоплены грунтовыми водами, местные власти помочь не могут.
По словам рубцовчанина, в городе просто необходимо провести детальное исследование, почему каждый год уровень воды возрастает, а также обеспечить компенсационные выплаты тем гражданам, чьи дома оказались подтопленными.
Комментарии
Причина всех бед, в головах рядом живущих. Так думаю.
Причина всех бед, в головах рядом живущих. Так думаю.
очевидно, закопали старую дренажную систему, а также оросительные системы в близлежащих деревнях
Рубцовск - нормальный город. Я готов поспорить, что мужик точно не просто так стоит возле АКЗС. p.s. Лапиной привет.