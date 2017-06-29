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Бюджет Алтайского края на 2017 год подрос на 1,5 млрд рублей

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Это произошло за счёт роста собственных доходов региона и федеральный помощи

Фото: baraholka.com.ru

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания приняли на сессии в четверг, 29 июня, поправки в краевой бюджет на 2017 год.

Доходы Алтайского края выросли на 1 млрд 529 млн рублей. Так, на 746 млн рублей выросли собственные доходы (в целом в бюджете 46 млрд 21 млн рублей) за счет роста акцизов на горюче-смазочные материалы и ликеро-водочные изделия.

Еще 783 млн рублей поступило из федерального бюджета (итого в бюджете 35 млрд 818 млн рублей). 

Заместитель председателя регионального правительства, министр финансов Алтайского края Владимир Притупов сообщил, что с учётом поправок доходы составили 81 млрд 839 млн рублей. 

Смотрите также: Бюджет Алтайского края на 2017 год. Инфографика

Расходы выросли на 1 млрд 891 млн рублей, до 87 млрд 783 млн рублей. Также власти провели перераспределение 1,5 млрд рублей расходов краевого бюджета, поэтому в целом сумма обновленных трат превышает 3 млрд рублей.

1,099 млрд направят на выплату заработной платы бюджетникам. Это плюсом к запланированным ранее на эти цели 1,9 млрд рублей. Глава фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов высказал предложение, чтобы средства шли не только на тех бюджетников (учителя, врачи, педагоги в детсадах), которым призвал повысить зарплату президент, но ещё и другим категориям, например, работникам культуры, а также на зарплату государственным служащим.

Ещё 1 млрд рублей пойдет на краевую адресную инвестиционную программу (итого  5,2 млрд рублей).

500 млн рублей пойдут на увеличение дорожного фонда (до 9,2 млрд рублей).

252 млн рублей направят на финансовую поддержку объектов водоснабжения и водоотведения.

226 млн рублей — на социальные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам (всего в бюджете на "социалку" — 32 млрд 440 млн рублей).

И 200 млн рублей из обновленного бюджета пойдут на дотации на сбалансированность местных бюджетов районов и городов (всего в 2017 году 22 млрд 5 млн рублей).

Глава фракции ЛДПР Владимир Семенов сообщил, что его фракция поправки поддерживает, но выразил удивление, почему даже при дополнительных средствах не нашлось денег на предложение ЛДПР освободить многодетные семьи от транспортного налога на авто до 150 лошадиных сил. 

Читайте также: Алтайская ЛДПР предложила смягчить транспортный налог для многодетных семей

Также на сессии было утверждено исполнение регионального бюджета на 2016 год и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2016 год.

Заместитель председателя краевой Счетной палаты Татьяна Киреева сообщила, что пока при реализации бюджета остаётся проблема контроля эффективности трат и неиспользованных резервов (дебиторская задолженность перед бюджетом превышает 6 млрд рублей, большая часть — долги налогоплательщиков).

Читайте также в сюжете: Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.06.2017 11:11
- гость -

Пока все налог на доходы не будет оставаться в крае, говорить о росте доходов в крае, все одно что в очередной раз соврать!
В то время, когда и ежу известно, что край является дотационным и анализ официальных документов на сайте Минфина России, дает нам об этом, реальное сведения.

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29.06.2017 11:18
- гость -

Молодец А.Молотов, настоящий профессионал. Доказал неоднократно. Никогда не прячется за общие формулировочки и федеральные рекомендации спущенные сверху. Молодой, но на любой вопрос смотрит как настоящий государев муж, отстаивая интересы жителей края.

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