Иллюстрации: fotobus.msk.ru, barnaul.org
Автобусы №75 в Барнауле с будущего понедельника, 3 июля, изменят схему движения, сообщили в пресс-центре городской администрации.
В мэрии уточняют, что трассу следования автобусов изменят в тестовом режиме. Движение будет организовано по улице Лазурной, проезду Южному Власихинскому, улице Шумакова, далее – по маршруту.
Городские власти уточняют, что хотят определить наиболее оптимальную схему следования автобусов.
Комментарии
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