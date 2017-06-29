Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула обнаружили четверых диких утят, разгуливавших под окнами дома по улице Энтузиастов, 28 без мамы. Сообщение об этом появилось в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Горожане сообщают, что услышали писк птенцов в среду, 28 июня, около 22:00. Четыре утенка бегали под домом в районе погреба. Барнаульцы поймали их и посадили в клетку, опасаясь, что утят съедят кошки или собаки.
Сейчас взявшие к себе птенцов в квартиру жители города интересуются, куда можно пристроить утят.
В комментариях им уже посоветовали обратиться в Барнаульский зоопарк, а также в клинику ветеринарной медицины и организацию по защите диких животных. При этом ряд барнаульцев пошутили про то, что птенцов надо вырастить для "Утки по-пекински".
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