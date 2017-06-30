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"А уха-то горячительная!": самые невероятные рыбные блюда

, ИА "Амител"
Колбаса, форшмак и даже торт. Рассказываем, как вкусно накормить любителей рыбы

9 июля все любители рыбной ловли будут отмечать День рыбака. В преддверии этого праздника редакция Amic.ru сделала подборку самых удивительных рецептов блюд из рыбы. Читайте и пробуйте повторить.

Рыбная колбаса

Что потребуется?

  • треска – 3 шт. (филе 3 средних рыб)
  • свиное сало – 250 г
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • соль и специи – по вкусу

Как готовить?

Нарезать филе рыбы и сало кубиками, затем перекрутить в мясорубке. Чеснок и лук очистить, перекрутить, добавить в фарш. Затем влить ½ стакана воды и хорошо вымесить массу руками. Добавить специи. Свиные кишки начинить приготовленным фаршем с помощью специальной насадки мясорубки или просто пластиковой бутылки. Во время формования колбасок необходимо следить, чтобы не образовывались пустоты с воздухом – фарш должен плотно набиваться в кишку. Завязать колбаски нитками с концов, выложить в кастрюлю с кипящей водой, проварить без крышки 10 минут, достать из воды шумовкой, наколоть иголкой в 4-5 местах. Обжарить колбаски до зарумянивания в сковороде на растительном масле на умеренном огне.

Форшмак из сельди

Что потребуется?

  • сельдь — 1 шт. (соленая крупная)
  • батон — 2-3 ломтика (белый)
  • репчатый лук — 2 шт.
  • вода — 1 стакан
  • яблоко кислых сортов — 1 шт.
  • сливочное масло — 1 ст. л.
  • уксус столовый — 1 ч. л.
  • сахар — 1/2 ч. л.
  • лимонная кислота — 1 щепотка
  • черный перец — по вкусу
  • зелень для оформления

Как готовить?

Сельдь очистить, оставить только филе. С батона срезать корочки, выложить в миску, залить водой. Очистить и дольками нарезать яблоко и лук. Хлеб отжать от воды, вместе с остальными продуктами перекрутить в мясорубке с мелкой решеткой. Заправить перекрученную массу сливочным маслом, черным молотым перцем, сахаром, лимонной кислотой, уксусом (яблочным или 3%), тщательно перемешать. Выложить форшмак на ломтик яблока, оформить зеленью, охладив, подать на стол.

Рыбные бургеры

Что потребуется?

  • булочки — 6 шт.
  • рыбный фарш — 400 г
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • помидоры — 3 шт.
  • огурцы — 3 шт.
  • сметана — 6 ст. л.
  • соевый соус — 2 ст. л.
  • оливковое масло — 1 ч. л.
  • горчица — 1 ч. л.
  • паприка — 1/2 ч. л.
  • соль
  • листья салата — 6-7 шт.

Как готовить?

Сначала приготовить рыбные котлеты: готовый рыбный фарш посолить, обжарить на сковороде с каждой стороны по 3-4 минуты. Приготовить соус для бургеров: сметану смешать с горчицей, маслом, соевым соусом и паприкой. Разрезать булочки на две половины. Нарезать кольцами помидоры и огурцы. Нижнюю часть булочки смазать соусом, положить листья салата и огурцы. Затем рыбную котлету, томат и ложку соуса.

Селедочный торт

Что потребуется?

  • вафельный корж — 6-7 штук (по 100 г)
  • филе соленой сельди — 1 шт.
  • шампиньоны — 300 г
  • лук репчатый — 2 шт. (средний размер)
  • морковь — 300 г
  • майонез (желательно домашний) — 200 г
  • сыр твердый (любой, но можно еще добавить 30 г пармезана) — 100 г
  • зелень по выбору — 1 пучок

Как готовить?

Филе сельди и одну луковицу измельчить в блендере. Остальной лук порубить и обжарить с грибами, морковь отварить, после чего все это и сыр поочередно измельчить в блендере.  На первый вафельный корж уложить сельдь с луком, равномерно распределяя массу по всему коржу. Сверху смазать его майонезом и накрыть вторым коржом. На второй корж поместить измельченные обжаренные грибы с луком и тоже смазать майонезом и накрыть следующим коржом. На третий корж выложить морковь и полить майонезом. Повторить эти слои еще раз. Верхний морковный слой, смазанный майонезом, посыпать сыром, а затем украсить зеленью. Убрать в холодильник на пару часов.

Уха классическая

Что потребуется?

  • свежая рыба — 1 кг
  • картофель — 4 шт.
  • лук репчатый — 2 шт.
  • корень петрушки — 1 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • пара лавровых листьев
  • немного черного перца-горошка
  • любой жир — 1-2 ст. л.
  • зеленый лук, чеснок, петрушка, укроп, соль

Как готовить?

Рыбу помыть, почистить от чешуи и костей. Нарезать небольшими кубиками. Картофель почистить и нарезать. Залить его 2,5 литрами воды и поставить на огонь. Лук помыть вместе с шелухой, обрезать корешки и положить целиком в кастрюлю с картошкой. Туда же положить мелко нарезанные морковь и петрушку. Всё вместе варить минут 10. Положить в бульон рыбу, лавровый лист, соль и перец, варить ещё минут 15. Добавить водку и заправить уху жиром. Сверху посыпать зеленью.

Оксана Исакова


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