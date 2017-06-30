9 июля все любители рыбной ловли будут отмечать День рыбака. В преддверии этого праздника редакция Amic.ru сделала подборку самых удивительных рецептов блюд из рыбы. Читайте и пробуйте повторить.
Рыбная колбаса
Что потребуется?
- треска – 3 шт. (филе 3 средних рыб)
- свиное сало – 250 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2-3 зубчика
- соль и специи – по вкусу
Как готовить?
Нарезать филе рыбы и сало кубиками, затем перекрутить в мясорубке. Чеснок и лук очистить, перекрутить, добавить в фарш. Затем влить ½ стакана воды и хорошо вымесить массу руками. Добавить специи. Свиные кишки начинить приготовленным фаршем с помощью специальной насадки мясорубки или просто пластиковой бутылки. Во время формования колбасок необходимо следить, чтобы не образовывались пустоты с воздухом – фарш должен плотно набиваться в кишку. Завязать колбаски нитками с концов, выложить в кастрюлю с кипящей водой, проварить без крышки 10 минут, достать из воды шумовкой, наколоть иголкой в 4-5 местах. Обжарить колбаски до зарумянивания в сковороде на растительном масле на умеренном огне.
Форшмак из сельди
Что потребуется?
- сельдь — 1 шт. (соленая крупная)
- батон — 2-3 ломтика (белый)
- репчатый лук — 2 шт.
- вода — 1 стакан
- яблоко кислых сортов — 1 шт.
- сливочное масло — 1 ст. л.
- уксус столовый — 1 ч. л.
- сахар — 1/2 ч. л.
- лимонная кислота — 1 щепотка
- черный перец — по вкусу
- зелень для оформления
Как готовить?
Сельдь очистить, оставить только филе. С батона срезать корочки, выложить в миску, залить водой. Очистить и дольками нарезать яблоко и лук. Хлеб отжать от воды, вместе с остальными продуктами перекрутить в мясорубке с мелкой решеткой. Заправить перекрученную массу сливочным маслом, черным молотым перцем, сахаром, лимонной кислотой, уксусом (яблочным или 3%), тщательно перемешать. Выложить форшмак на ломтик яблока, оформить зеленью, охладив, подать на стол.
Рыбные бургеры
Что потребуется?
- булочки — 6 шт.
- рыбный фарш — 400 г
- растительное масло — 1 ст. л.
- помидоры — 3 шт.
- огурцы — 3 шт.
- сметана — 6 ст. л.
- соевый соус — 2 ст. л.
- оливковое масло — 1 ч. л.
- горчица — 1 ч. л.
- паприка — 1/2 ч. л.
- соль
- листья салата — 6-7 шт.
Как готовить?
Сначала приготовить рыбные котлеты: готовый рыбный фарш посолить, обжарить на сковороде с каждой стороны по 3-4 минуты. Приготовить соус для бургеров: сметану смешать с горчицей, маслом, соевым соусом и паприкой. Разрезать булочки на две половины. Нарезать кольцами помидоры и огурцы. Нижнюю часть булочки смазать соусом, положить листья салата и огурцы. Затем рыбную котлету, томат и ложку соуса.
Селедочный торт
Что потребуется?
- вафельный корж — 6-7 штук (по 100 г)
- филе соленой сельди — 1 шт.
- шампиньоны — 300 г
- лук репчатый — 2 шт. (средний размер)
- морковь — 300 г
- майонез (желательно домашний) — 200 г
- сыр твердый (любой, но можно еще добавить 30 г пармезана) — 100 г
- зелень по выбору — 1 пучок
Как готовить?
Филе сельди и одну луковицу измельчить в блендере. Остальной лук порубить и обжарить с грибами, морковь отварить, после чего все это и сыр поочередно измельчить в блендере. На первый вафельный корж уложить сельдь с луком, равномерно распределяя массу по всему коржу. Сверху смазать его майонезом и накрыть вторым коржом. На второй корж поместить измельченные обжаренные грибы с луком и тоже смазать майонезом и накрыть следующим коржом. На третий корж выложить морковь и полить майонезом. Повторить эти слои еще раз. Верхний морковный слой, смазанный майонезом, посыпать сыром, а затем украсить зеленью. Убрать в холодильник на пару часов.
Уха классическая
Что потребуется?
- свежая рыба — 1 кг
- картофель — 4 шт.
- лук репчатый — 2 шт.
- корень петрушки — 1 шт.
- морковь — 1 шт.
- пара лавровых листьев
- немного черного перца-горошка
- любой жир — 1-2 ст. л.
- зеленый лук, чеснок, петрушка, укроп, соль
Как готовить?
Оксана Исакова
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