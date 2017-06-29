Фото: vk.com/barneos22
Ремонтные работы утром в четверг, 29 июня, стали причиной пробки на Ленинском проспекте в Барнауле.
О транспортном заторе сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. "Пробка на Ленина от Матросова", — отмечает автор заметки.
На фото с места событий видно, что дорожники осуществляют работы на путепроводе в районе Нового рынка.
Кто-то из комментаторов отмечает: "Дорогу делают? Это к дождю".
Комментарии
Хорошо, что комментаторы весело, с юморком поддерживают дорожников в их нелегком. но так необходимом для города трудовом подвиге. Да и дождик не помеха, когда горожане с пониманием относятся к заботам городских властей к благоустройству города Барнаула.
А как они безобразно ремонтируют! На существующее покрытие просто кладут асфальт. Все вкривь и вкось. Делают на "отвали".
29.06.2017 10:24
Гость
Так всегда делали и на российских заводах. С приходом рынка и конкуренции результат не заставил себя долго ждать. Практически все предприятия со своей продукцией оказались на свалке истории.
Кто знает, почему на Власихинской (от Фурманова до Ленточного бора, более 2 км) убрали полностью асфальт, который не так давно положили???