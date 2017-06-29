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Средняя продолжительность жизни в РФ в минувшем году впервые за всю историю наблюдений достигла 71,87 года. Об этом в четверг, 29 июня, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Уточняется, что среди мужчин этот показатель в 2016 году составил 66,5 лет, а среди женщин — 77 лет. В тройке регионов с рекордной продолжительностью жизни в прошлом году оказались Ингушетия (80,8 года), Дагестан (77,2 года), а также Москва (77). В антирейтинг по продолжительности жизни на протяжении пяти лет вошли Тува (64,2 года в 2016 году), Чукотский АО (64,4 года) и Еврейская автономная область (65,8 года).

Подчеркивается, что дольше всего (75 лет) в стране живут в Северо-Кавказском федеральном округе, а разница между первой и последней строчкой рейтинга равна порядка 15 лет.

Газета отмечает, что пять лет назад средняя продолжительность жизни составляла 70,2 года.

RT со ссылкой на научного сотрудника Центра демографии и экологии человека при Институте проблем прогнозирования РАН Бориса Ревича пишет, что продолжительность жизни народов Дагестана и Ингушетии связана с благоприятной средой обитания. Специалист уточняет, что в данных регионах чистый воздух, подземная родниковая вода, имеется собственное хозяйство, дающее кисломолочные и мясные продукты. "Всё это выливается в долгожительство", — приводит издание слова Ревича.

Он добавил, что Москва попала в рейтинг благодаря высокому уровню жизни и доступности развитой медицины.