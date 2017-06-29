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Новости

Средняя продолжительность жизни в РФ выросла до рекордного 71 года

, ИА "Амител"
В тройке регионов-долгожителей находятся Ингушетия, Дагестан и Москва

Фото: xpats.com

Средняя продолжительность жизни в РФ в минувшем году впервые за всю историю наблюдений достигла 71,87 года. Об этом в четверг, 29 июня, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Уточняется, что среди мужчин этот показатель в 2016 году составил 66,5 лет, а среди женщин — 77 лет. В тройке регионов с рекордной продолжительностью жизни в прошлом году оказались Ингушетия (80,8 года), Дагестан (77,2 года), а также Москва (77). В антирейтинг по продолжительности жизни на протяжении пяти лет вошли Тува (64,2 года в 2016 году), Чукотский АО (64,4 года) и Еврейская автономная область (65,8 года).

Подчеркивается, что дольше всего (75 лет) в стране живут в Северо-Кавказском федеральном округе, а разница между первой и последней строчкой рейтинга равна порядка 15 лет.

Газета отмечает, что пять лет назад средняя продолжительность жизни составляла 70,2 года.

RT со ссылкой на научного сотрудника Центра демографии и экологии человека при Институте проблем прогнозирования РАН Бориса Ревича пишет, что продолжительность жизни народов Дагестана и Ингушетии связана с благоприятной средой обитания. Специалист уточняет, что в данных регионах чистый воздух, подземная родниковая вода, имеется собственное хозяйство, дающее кисломолочные и мясные продукты. "Всё это выливается в долгожительство", — приводит издание слова Ревича.

Он добавил, что Москва попала в рейтинг благодаря высокому уровню жизни и доступности развитой медицины.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.06.2017 10:36
- гость -

Средняя продолжительность жизни в РФ в минувшем году впервые за всю историю наблюдений достигла уровня в 71,87 года.

поэтому нужно как можно быстрее поднимать пенсионный возраст, а то с увеличением времени дожития пфр понесет невосполнимые убытки...

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29.06.2017 10:47
- гость -

Мужики пусть идут на пенсию (если не помрут раньше) в 66 лет, а женщины в 77 лет. И нечего тут!

0  0
29.06.2017 10:48
- гость -

Ага, а менты в 40.

0  0
29.06.2017 10:52
- гость -

Вот и надо сделать женщинам 70 лет, мужикам 55

0  0
29.06.2017 11:45
- гость -

Нигде в мире так сиремительно не растет продолжительность жизни.....Слава статистике!!!!!

0  0
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