Лето — это сезон отпусков, релакса и наслаждения, время, когда ярко сияет солнце, а настроение на высоте. Это море, пляжи, песок, шум Катуни и потрескивание костра. Не удивительно, что для многих это любимое время года. Для того чтобы окунуться в лето, не обязательно планировать отпуск заранее. Amic.ru подготовил список мест в Алтайском крае, которые можно посетить на выходных или устроить себе отдых в будни. Спецпроект "Окунись в лето" — это не только гид по самым "летним" местам нашего края, но и сборник полезных советов, которые помогут сделать отдых лучше.
Читайте проект Amic.u: "Окунись в лето"
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