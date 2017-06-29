Четверг, 29 Июнь, 12:10

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Депутаты Госдумы РФ снова предлагают отменить в России длинные новогодние каникулы. Как вы относитесь к этой инициативе?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,54
€ 67,69
Brent
$ 51,5
24°
Обь
294см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 15-летие FM-ПродакшнДорожный ремонт – 2017 Купальный сезон – 2017
Новости

Автокражи: что воруют на Алтае и как избежать визита злодеев в свою машину?

, ИА "Амител", Ирина Киселева
Как не расстаться с ценными вещами и избежать автомобильных краж и грабежей, читайте на Amic.ru

Количество автомобилей увеличивается в Барнауле с каждым годом. При этом не все водители имеют возможность ставить своих "железных коней" в гараж или на охраняемую стоянку. Машины "ночуют" во дворах (это если повезет), а чаще всего оставляют, где придется и практически без присмотра. Это на руку преступникам, жадным до легкой наживы. О том, как в Алтайском крае совершают кражи из автомобилей и как себя обезопасить от этого, порталу Amic.ru рассказал замначальника отдела по раскрытию преступлений против собственности управления уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю Константин Шарапов.

Любители легкой наживы

За пять месяцев 2017 года в Алтайском крае было зафиксировано 359 таких преступлений. В регионе за сутки в среднем происходит три-четыре кражи из авто. На деле их больше, так как не все пострадавшие заявляют о том, что с ними произошло.

"Преступления бывают запланированными, когда воры заранее оценивает ситуацию, а могут быть совершенно спонтанными. Трудно прогнозировать, придет ли вор в тот же двор снова или постарается в ближайшее время не мелькать тут", — рассказывает специфику Шарапов.

Что крадут?

Чаще всего в ночное время из дворов крадут аккумуляторы, колеса, магнитолы, видеорегистраторы, GPS-навигаторы, антирадары, автомагнитолы. Днем преступники больше покушаются на личные вещи: ноутбуки, сумки, телефоны, документы (за них потом некоторые требуют еще и выкуп).

Оставляя автомобиль возле торгового центра, больницы, работы, помните, что преступника может привлечь все, что лежит в салоне машины. Одни умельцы взламывают замки, другие обманывают сигнализации с помощью системы сканирования, третьи не заморачиваются и разбивают стекла.

А это уже грабеж!

Но есть и те группы, которые не прибегают к ухищрениям, а работают по отработанной схеме: отвлечь и украсть. В частности, преступники прокалывают колеса (обычно их выбор падает на заднее правое). Могут обратиться за помощью или, к примеру, попросить насос. В подавляющем большинстве случаев водитель спешит откликнуться и выходит из машины. В это время с другой стороны дверь открывает соучастник. Так за секунды совершаются кражи из транспорта.

Самыми распространенными местами для таких преступлений являются заправки и торговые центры. Преступников привлекают точки и ситуации, когда человек максимально расслаблен и может оставить свои ценные вещи без внимания.

Печальная статистика

Идут на такие преступления ранее судимые люди, а также молодые безработные парни. И, как правило, среди них много рецидивистов.

"Устроиться на работу, ходить туда, да еще и выполнять там задания и указания — не их вариант. Им нужны быстрые деньги, но расплата за такой "заработок" бывает совсем не сладкой. Например, в конце прошлого года удалось задержать группу несовершеннолетних. Сейчас трем парням грозит реальный срок, на их счету порядка 15 эпизодов. Они "гастролировали" по краю и совершали кражи из авто", — рассказывает Константин Шарапов.

И такие случаи, к сожалению, не единичны. В 2017 году сотрудники полиции задержали 11 групп, которым вменяется более 80 краж из автомобилей.

Как обезопасить свой автомобиль?

Статистика показывает, что большинство преступлений происходят по вине самих автовладельцев, в основном из-за их беспечности. Чтобы обезопасить себя, в полиции дали ценные рекомендации:

- не оставляйте личные вещи на видном месте;

- установите сигнализацию на автомобиль;

- по возможности установите противоугонное средство, что повысит степень защиты авто;

- всегда закрывайте машину, даже если вы вышли на пару минут;

- проверьте, закрыты ли двери и окна автомобиля;

- на парковках у торговых центров паркуйтесь на местах, которые находятся под обзором камер;

- на ночь личный транспорт оставляйте на охраняемой стоянке либо установите во дворе видеонаблюдение;

- не оставляйте ночью машину в неосвещенном месте;

- на колеса установите болты-"секретки";

- при покупке подержанного автомобиля поменяйте замки дверей, зажигания и противоугонное устройство.

- не выходите из салона во время разговора с незнакомыми людьми;

- не демонстрируйте наличие денег и ценностей.

Что делать, если совершили кражу из вашего авто?

Во-первых, вызовите полицию. До приезда следственно-оперативной группы садиться в салон, трогать автомобиль руками не рекомендуется. Если есть описание, запись с видеорегистратора, обязательно сообщите представителям правоохранительных органов.

Нежелание тратить время на общение с полицией, оправданием которому служит якобы низкая раскрываемость автомобильных краж, служит тому, что злоумышленники чувствуют свою безнаказанность.

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
12:09
Виктор Миненок назначен главой Счетной палаты Алтайского края 0
12:05
Спроси губернатора: Александр Карлин ответит на вопросы жителей Алтая 1
11:57
Количество бедных россиян выросло на два миллиона человек 0
11:40
Автокражи: что воруют на Алтае и как избежать визита злодеев в свою машину? 0
11:33
Мошенники под видом алтайских полицейских украли у мужчины 12 тыс. руб. 0
11:23
"Не ваше дело": новый эпизод хамства в барнаульских автобусах 23
11:13
Жителей Алтайского края разрешили хоронить рядом с родственниками 2
11:07
Чилийская сборная вышла в финал Кубка конфедераций 2
10:50
Бюджет Алтайского края на 2017 год подрос на 1,5 млрд рублей 2
10:45
Фотоновости. Машину вынесло на клумбу после ночного ДТП в центре Барнаула 2
10:33
Средняя продолжительность жизни в РФ выросла до рекордного 71 года 6
10:26
Алтайские магазины отказываются от возвращения непроданного хлеба в пекарни 24
10:17
Дорогу делают – это к дождю: проспект Ленина в Барнауле встал в пробку 5
10:12
Барнаульский автобусный маршрут №75 будет ходить по-новому. Схема 2
10:06
Четверых маленьких утят нашли у барнаульской многоэтажки 0
09:51
Еще хуже: что такое вейпы и почему они опаснее сигарет? 10
09:34
Фотоновости. Грузовик с прицепом вспыхнул на трассе в Новосибирской области 0
09:30
Как приготовить вкусный шашлык? 0
09:29
Рубцовчанин пикетирует АКЗС и требует спасти город от превращения в болото 17
09:16
Неизвестные протаранили на машине ворота резиденции президента Бразилии 1
09:07
Пожар произошел в мебельном цехе в Славгороде 1
08:59
Коршун свил гнездо в центре Новосибирска – СМИ 0
08:39
Трехбалльные пробки ждут жителей Барнаула утром 29 июня 0
08:30
Объявлен старт продаж квартир в жилом комплексе "Новый квартал" 28
08:18
Пять уголовных дел возбудили в отношении экс-президента Приднестровья 0
07:44
Показываем, как в Барнауле ремонтируют Красноармейский проспект 6
07:32
Что такое онлайн-кассы, когда они появятся и чем будут полезны покупателям? 14
07:26
Жми на газ: как сильно подорожает "голубое топливо" для жителей Алтая? 2
07:03
Квартиру с панорамой на центр города продают в Барнауле за 8,7 млн рублей 3
06:50
Как изменятся тарифы на коммуналку в Алтайском крае с 1 июля? 79
06:36
Что изменится при выплате больничного листа с июля 2017 года в Алтайском крае? 29
06:24
Жара и дожди ожидаются в Алтайском крае 29 июня 0
06:01
Так рождается Арбат: пешеходную улицу готовят к открытию в Барнауле. Фото 9
05:50
Житель Томска оставил своего 11-месячного ребенка на жаре в автомобиле 8
04:02
Смотрим, как гонщик на пит-стопе упорно пытается закрыть дверь 3
03:01
Подальше от Чечни и незнакомцев: в Британии выпустили памятку к ЧМ-2018 1
02:02
Туристы из Сургута украли в Турции туалетную бумагу и цветы с клумбы 3
01:26
Экс-президенту Южной Кореи заочно вынесли смертный приговор в КНДР 7
00:57
Осужденные к принудительным работам будут "чалиться" в РЖД 0
23:58
Росавтодор обещает через два года привести в порядок 85% дорог 3
23:42
Путин: зарубежные спецслужбы поддерживают экстремистов у наших границ 3
23:11
Госдума рассмотрит блокировку в России иноземных СМИ 0
22:56
Telegram предоставил требуемые по закону данные для внесения в реестр 2
22:25
Когда в России начнут работать электронные больничные и как их оформлять? 2
22:15
Россия спустя полгода готовит ответные меры на высылку дипломатов из США 2
21:57
"Веселый молочник" передал видео-привет из больницы в Барнауле 3
21:37
Следователи нашли девушку, которая за рулем "Мерседеса" сбила байкера 1
21:05
Усманов объявил конкурс стартапов с призами по миллиону рублей 1
20:54
Фанаты Шурыгиной объявили охоту на блогера, который довел ее до истерики 0
20:25
Автомобиль МЧС влетел во внедорожник в Новоалтайске 2

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.