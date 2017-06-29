Количество автомобилей увеличивается в Барнауле с каждым годом. При этом не все водители имеют возможность ставить своих "железных коней" в гараж или на охраняемую стоянку. Машины "ночуют" во дворах (это если повезет), а чаще всего оставляют, где придется и практически без присмотра. Это на руку преступникам, жадным до легкой наживы. О том, как в Алтайском крае совершают кражи из автомобилей и как себя обезопасить от этого, порталу Amic.ru рассказал замначальника отдела по раскрытию преступлений против собственности управления уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю Константин Шарапов.

Любители легкой наживы

За пять месяцев 2017 года в Алтайском крае было зафиксировано 359 таких преступлений. В регионе за сутки в среднем происходит три-четыре кражи из авто. На деле их больше, так как не все пострадавшие заявляют о том, что с ними произошло.

"Преступления бывают запланированными, когда воры заранее оценивает ситуацию, а могут быть совершенно спонтанными. Трудно прогнозировать, придет ли вор в тот же двор снова или постарается в ближайшее время не мелькать тут", — рассказывает специфику Шарапов.

Что крадут?

Чаще всего в ночное время из дворов крадут аккумуляторы, колеса, магнитолы, видеорегистраторы, GPS-навигаторы, антирадары, автомагнитолы. Днем преступники больше покушаются на личные вещи: ноутбуки, сумки, телефоны, документы (за них потом некоторые требуют еще и выкуп).

Оставляя автомобиль возле торгового центра, больницы, работы, помните, что преступника может привлечь все, что лежит в салоне машины. Одни умельцы взламывают замки, другие обманывают сигнализации с помощью системы сканирования, третьи не заморачиваются и разбивают стекла.

А это уже грабеж!

Но есть и те группы, которые не прибегают к ухищрениям, а работают по отработанной схеме: отвлечь и украсть. В частности, преступники прокалывают колеса (обычно их выбор падает на заднее правое). Могут обратиться за помощью или, к примеру, попросить насос. В подавляющем большинстве случаев водитель спешит откликнуться и выходит из машины. В это время с другой стороны дверь открывает соучастник. Так за секунды совершаются кражи из транспорта.

Самыми распространенными местами для таких преступлений являются заправки и торговые центры. Преступников привлекают точки и ситуации, когда человек максимально расслаблен и может оставить свои ценные вещи без внимания.

Печальная статистика

Идут на такие преступления ранее судимые люди, а также молодые безработные парни. И, как правило, среди них много рецидивистов.

"Устроиться на работу, ходить туда, да еще и выполнять там задания и указания — не их вариант. Им нужны быстрые деньги, но расплата за такой "заработок" бывает совсем не сладкой. Например, в конце прошлого года удалось задержать группу несовершеннолетних. Сейчас трем парням грозит реальный срок, на их счету порядка 15 эпизодов. Они "гастролировали" по краю и совершали кражи из авто", — рассказывает Константин Шарапов.

И такие случаи, к сожалению, не единичны. В 2017 году сотрудники полиции задержали 11 групп, которым вменяется более 80 краж из автомобилей.

Как обезопасить свой автомобиль?

Статистика показывает, что большинство преступлений происходят по вине самих автовладельцев, в основном из-за их беспечности. Чтобы обезопасить себя, в полиции дали ценные рекомендации:

- не оставляйте личные вещи на видном месте;

- установите сигнализацию на автомобиль;

- по возможности установите противоугонное средство, что повысит степень защиты авто;

- всегда закрывайте машину, даже если вы вышли на пару минут;

- проверьте, закрыты ли двери и окна автомобиля;

- на парковках у торговых центров паркуйтесь на местах, которые находятся под обзором камер;

- на ночь личный транспорт оставляйте на охраняемой стоянке либо установите во дворе видеонаблюдение;

- не оставляйте ночью машину в неосвещенном месте;

- на колеса установите болты-"секретки";

- при покупке подержанного автомобиля поменяйте замки дверей, зажигания и противоугонное устройство.

- не выходите из салона во время разговора с незнакомыми людьми;

- не демонстрируйте наличие денег и ценностей.

Что делать, если совершили кражу из вашего авто?

Во-первых, вызовите полицию. До приезда следственно-оперативной группы садиться в салон, трогать автомобиль руками не рекомендуется. Если есть описание, запись с видеорегистратора, обязательно сообщите представителям правоохранительных органов.

Нежелание тратить время на общение с полицией, оправданием которому служит якобы низкая раскрываемость автомобильных краж, служит тому, что злоумышленники чувствуют свою безнаказанность.